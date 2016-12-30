Как Объединения пастбищепользователей используют выделяемые для них гранты?

30 декабря 2016, 11:42 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Объединения пастбищепользователей с 2015 года начали получать гранты от проектов "Развитие животноводства и рынка - 1, - 2", реализуемых благодаря инициативе правительства и финансовой поддержке МФСР. Поскольку в стране имеется 454 подобных объединения (в каждом айыльном аймаке), то процесс выделения этих средств и в целом масштаб помощи оказывается значительным. С какой целью они предоставляются, на что используются и какой эффект от помощи можно ожидать рассказал специалист АРИС по социальной мобилизации проектов "Развитие животноводства и рынка" Мирбек Досуев.

Справка

Выделение грантов для Объединений пастбищепользователей (ОПП) заложено в дизайне проектов национального уровня "Развитие животноводства и рынка - 1, - 2".

Первый проект реализуется в Нарынской и Иссык-Кульской областях и Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области (2013-2018), а второй - в Баткенской, Жалал-Абадской и Ошской областях (2014-2019), оба при финансировании Международного фонда сельскогохозяйственного развития, одного из структур ООН.

Основными исполнителями Проектов являются Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР (через Отдел реализации сельскохозяйственных проектов) и АРИС.

Главная цель выдачи грантов - развитие управления пастбищами в айыльных аймаках, решение проблем в сфере сельского хозяйства, сокращение бедности в селах. Средний размер гранта составляет порядка 38,5 тыс. долларов США, варьируясь от 16 тыс. до 100 тыс. долларов США.

Объединения пастбищепользователей Таласской и Чуйской областей будут получать подобные гранты в рамках другого проекта - "Улучшение управления пастбищами и животноводством", который начался в 2015 году при финансировании Всемирного банка.

- В чем необходимость выделения грантов для Объединений пастбищепользователей?

- Гранты выделяются для реализации инвестиционных микропроектов Объединений пастбищепользователей с целью сокращения бедности и экономического роста в сельских сообществах. Поскольку Кыргызстан имеет 9 млн га пастбищ, и почти все сельчане являются сельхозпроизводителями, то через институт Объединений пастбищепользователей можно улучшать условия для ведения сельхозбизнеса - совершенствовать качество пастбищ, создавать когда-то потерянную инфраструктуру, тем самым развивать сами сообщества, ответственные за управление пастбищами, служащие для них источником дохода и жизнедеятельности.

- На какие цели чаще всего желают потратить свои грантовые средства Объединения?

- Большинство микропроектов ориентировано на охрану здоровья животных-это строительство купок, ям Беккари, приобретение аппаратов для стрижки овец, организацию пунктов искусственного осеменения, создание передвижного комплекса по предоставлению ветеринарных услуг. Также многие ОПП хотят купить спецтехнику-экскаватор, трактор с плугом, фронтальный погрузчик или комбайн. С помощью этой техники они могут самостоятельно строить мосты и дороги, выполнять другие работы по просьбе сельчан. К слову, в этом году было закуплено много стригальных аппаратов. Этот прибор стал средством и для дополнительного заработка: организовываются бригады по стрижке овец, часть стоимости услуги они оставляют себе, а часть-отдают Жайыт комитету.

К сожалению, во многих селах нет нужного оборудования, так необходимого для производства кормов. В Доболу Нарынского района и Сары-Булак Кочкорского района, а также в Улахоле Тонского района техника уже используется. Два Жайыт комитета ждут доставки комбайнов.

Хотел бы отметить, что в рамках ранее реализованного проекта "Сельскохозяйственные инвестиции и услуги" гранты использовались в основном для улучшения пастбищной инфраструктуры.

- Как проходит процедура получения грантов?

- ОПП должно быть готово для реализации микропроектов. Во-первых, разработан План

управления пастбищами. Во-вторых, с каждым Объединением заключается Рамочное соглашение, где описываются условия предоставления грантов, их использование и обязанности вовлеченных сторон. К слову, по одному рамочному соглашению может быть подготовлено несколько микропроектов. Например, в 2015 году было подписано 115 рамочных соглашений по 127 микропроектам в рамках ПРЖР-1.

Жайыт комитету выделяется по три гранта. Каждый грант выдается не одномоментно, а в три этапа. Это сделано для уменьшения рисков неэффективного использования грантов, улучшения администрирования и контроля и мобилизации внутренних ресурсов Объединений пастбищепользователей. Перед выделением каждого гранта Жайыт комитет, айыл окмоту, местный кенеш совместно предоставляют план реализации микропроекта, выполняют требования по сбору средств за пастбищепользование, проводят институциональную оценку.

Если же Жайыт комитет желает получить большую сумму для реализации более крупного микропроекта, то отказывается от первого гранта, и получает ее вместе со вторым.

- Каков размер гранта?

- Он везде разный в зависимости от численности населения айыльного аймака, количества скота, площадей пастбищ. Но в среднем составляет около 38,5 тыс. долларов США. В стоимости микропроекта не менее 25% должно быть собственного вклада пастбищепользователей, из них не менее 5% - наличными. А грантовые средства не должны превышать 75%.

- Не затруднен ли процесс сбора наличных средств для реализации микропроекта?

- За сбор наличных средств ответственен айылный округ. Некоторые Жайыт комитеты решили, что если каждый житель для реализации микропроекта сдаст, например, по 10-20 сомов, то можно собрать необходимые средства. В Иссык-Кульской области есть Фонд развития, финансируемый за счет деятельности горнодобывающего предприятия Кумтор. Жайыт комитет, обратившийся в этот Фонд, имеет возможность получить сумму собственного вклада. В Нарынской области проводят марафоны, встречи с бизнесменами и таким образом собирают наличные, ведь там подобных фондов нет.

- Жайыт комитеты получают грант в денежном виде?

- Все микропроекты реализуются на тендерной основе. Если бюджет микропроекта меньше 5000 долларов США, то тендер проводит Объединение пастбищепользователей самостоятельно. Если же стоимость микропроекта превышает 5000 долларов США, то тендер проводит АРИС. В основном это происходит в случае приобретения спецтехники. Выигравшая компания доставляет технику до места назначения.

- Какова сейчас общая картина с получением грантов?

- Некоторые Жайыт комитеты в официальном порядке отказались от первого гранта в пользу получения вместе со вторым грантом. Другие эффективно используют средства первого гранта и ожидают последующие.

Уже около 96% всех Жайыт комитетов Иссык-Кульской и Нарынской областей получили первые гранты.