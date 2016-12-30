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Правительство КР проведет международный конкурс на разработку угольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш

Источник:
http://kabar.kg/economics/full...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400502-ru.html

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30 декабря 2016, 11:57       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана объявляет конкурс на закупку консалтинговых услуг с целью сопровождения проекта комплексной разработки буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок "Ак-Улак"). Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.
Правительство КР намерено провести международный конкурс, с помощью которого предполагает отобрать инвестора или консорциум инвесторов для разработки месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок "Ак-Улак") и строительства и эксплуатации тепловой электрической станции (ТЭС) и железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече.
Данный проект является первым крупным комплексным инфраструктурным проектом в КР.
Консалтинговая компания будет предоставлять Правительству КР необходимую техническую, юридическую и экспертную поддержку при оценке заявок, поступивших в ходе конкурса по Комплексному проекту.
В частности, в услуги консалтинговой компании входят: разработка условий и порядка проведения конкурса, разработка и сопровождение при заключении концессионного договора и инвестиционного соглашения, привлечение инвесторов и т.д.
Письма о заинтересованности необходимо направить в адрес ГКПЭН КР до 18.00 часов 31 января 2017 года.
Контакты: г. Бишкек, бул. Эркиндик №2, почтовый индекс 720040, тел.:+996 (773) 013 637, +996 (312) 300 593.
пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования

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