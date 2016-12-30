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Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

Источник:
http://24.kg/kultura/42621_kyi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400496-ru.html

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30 декабря 2016, 11:52       Комментарии

Крымский мастер песочной анимации Ксения Симонова подарила зрителям новогоднюю работу, нарисованную снегом. Об этом сообщили российские СМИ.
Как сообщили в пресс-службе художницы, музыку к этому фильму написал музыкант из Кыргызстана Асхат Норузбаев, известный по хитам "На Иссык-Куле" и "Я уехал из Фрунзе...".
<ul> <li>Ксения Симонова - крымская художница, мультипликатор, мастер песочной анимации. Победительница украинского телешоу "Україна має талант" (2009), финалистка российского конкурса "Минута славы" (сезон 2009-2010). Заслуженный художник Автономной республики Крым (2010), Заслуженный деятель искусств Украины (2013).</li> </ul>

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