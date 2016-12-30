В доме ветерана ВОВ отключили свет. Власти объяснили, почему

30 декабря 2016, 11:57 Комментарии

В полномочном представительстве правительства в Баткенской области объяснили, почему отключили свет в доме ветерана Великой Отечественной войны.

Как рассказали ИА "24.kg" в пресс-службе ППП, 22 декабря инспекторы ОАО "Ошэлектро" при проверке электросчетчика в доме жителя села Паскы-Арык Баткенского района Нурдина Ысманова обнаружили провод, по которому электроэнергия поступала в обход счетчика.

Как сообщается, инспекторы составили акт на 20 тысяч 326 сомов за незаконное использование электроэнергии, и на основании этого дом Нурдина Ысманова 28 декабря был отключен от электроснабжения.

Ветеран ВОВ - 96-летний Мамат Ысманов проживает в доме своего сына Нурдина Ысманова, который и задолжал большую сумму за свет. Однако еще вчера свет данному дому дали, пояснили в пресс-службе ППП.

"Закон для всех один, и за свет они должны выплатить 20 тысяч 326 сомов", - рассказали в пресс-службе.

До какого числа дали электроэнергию в дом, где проживает ветеран, не уточнили.

Напомним, в СМИ прошла информация о том, что в Баткенской области за задолженность перед энергетиками отключили свет в доме ветерана ВОВ.