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MegaCom презентовал эксклюзивный календарь на 2017 год

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/biznes_info/42624...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400494-ru.html

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MegaCom презентовал эксклюзивный календарь на 2017 год

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30 декабря 2016, 12:04       Комментарии

В преддверии нового, 2017 года компания MegaCom приготовила особые подарки своим клиентам и партнерам в виде оригинальных календарей на будущий год. Главной темой нового календаря стал ширдак, внесенный в список нематериального наследия ЮНЕСКО: одно из самых сложных по технике изготовления изделий из войлока. Отметим, что в основу концепции этого календаря легла идея поддержки мобильным оператором национальных ценностей.
Каждая страница нового календаря MegaCom - это неповторимый, уникальный ширдак, каждый узор и орнамент которого наполнен особым смыслом. К примеру, окантовочные поля ширдака - белые и черные треугольники - олицетворяют горы. Считается, что сочетание красного и белого цветов символизирует продолжение рода, в то время как синий и красный образуют союз озера Иссык-Куль и живописных гор Ала-Тоо.
Новый эксклюзивный календарь "согреет" теплом и порадует глаз самобытными национальными узорами уникальных ширдаков. 12 ярких страниц будут отлично смотреться в современном интерьере. Новогодние открытки с добрыми пожеланиями продолжили концепцию дизайна календаря с изображением войлочной мегаелочки.
Отметим, автором ширдаков, использованных для календаря, является Зымраткан Сакеналиева из села Ат-Баши Нарынской области, которая на протяжении 20 лет занимается этим ремеслом. Сегодня в ее команде трудится около 60 рукодельниц. Работы З.Сакеналиевой получили сертификат ЮНЕСКО о включении номинации "Искусство изготовления кыргызских традиционных ковров - ала-кийиз и ширдак" в список срочной охраны по нематериальному культурному наследию. Ее работы получают высокую оценку на многих местных и международных выставках, конкурсах.

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