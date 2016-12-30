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Какие депутаты стали лидерами фракций в Бишкекском городском кенеше?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400492-ru.html

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Фракция "Онугуу-Прогресс" осталась в оппозиции БГК

В столичном кенеше остались в оппозиции две фракции

30 декабря 2016, 11:49       Комментарии

Фракции Бишкекского городского кенеша 30 декабря на первой сессии озвучили имена своих лидеров.
В БГК прошли 5 партий: СДПК, "Республика - Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан".
Лидером фракции СДПК стал Алмаз Кененбаев,
Лидером фракции "Республики - Ата-Журт" стал Асылбек Кадралиев,
Лидером фракции "Онугуу-Прогресс" стал Таалайбек Сариев,
Лидером фракции "Мекеним Кыргызстан" стал Улан Абдыкадыров,
Лидером фракции "Кыргызстан" стал Таалайбек Сагынов.
БГК состоит из 45 депутатов: 13 от СДПК, 12 от "Республики - Ата-Журт", 8 от "Онугуу-Прогресса", 7 от "Мекеним Кыргызстан" и 5 от "Кыргызстана".

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