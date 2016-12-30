Какие депутаты стали лидерами фракций в Бишкекском городском кенеше?

30 декабря 2016, 11:49 Комментарии

Фракции Бишкекского городского кенеша 30 декабря на первой сессии озвучили имена своих лидеров.

В БГК прошли 5 партий: СДПК, "Республика - Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс", "Мекеним Кыргызстан" и "Кыргызстан".

Лидером фракции СДПК стал Алмаз Кененбаев,

Лидером фракции "Республики - Ата-Журт" стал Асылбек Кадралиев,

Лидером фракции "Онугуу-Прогресс" стал Таалайбек Сариев,

Лидером фракции "Мекеним Кыргызстан" стал Улан Абдыкадыров,

Лидером фракции "Кыргызстан" стал Таалайбек Сагынов.

БГК состоит из 45 депутатов: 13 от СДПК, 12 от "Республики - Ата-Журт", 8 от "Онугуу-Прогресса", 7 от "Мекеним Кыргызстан" и 5 от "Кыргызстана".