На 62-69 км автодороги Казарман—Акталчат—Нарын сошла лавина и закрыла проезд, дорога очищается, - Минтранс

30 декабря 2016, 12:06 Комментарии

На автодороге Казарман-Акталчат-Нарын идут работы по очистке от снежных масс, перекрывших дорогу. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

По их данным, на 72-73 км автодороги Казарман-Акталчат-Нарын 29 декабря в 22:50 сошла лавина объемом 1 тыс. кубометров. Силами ДЭП№18 в 01:00 30 декабря дорога была открыта.

В 03:00 на 62-69 км указанной дороги сошла третья лавина. Проезд был закрыт. Очистительные работы проводят сотрудники ДЭП №18 с помощью бульдозера, 2 погрузчиков и в ближайшее время откроют дорогу.

Ранее сообщалось, что 29 декабря 12:30 на 90 км автодороги Казарман-Акталчат сошла лавина, очистка которой завершилась в 22:40 того же дня.