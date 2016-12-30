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На 62-69 км автодороги Казарман—Акталчат—Нарын сошла лавина и закрыла проезд, дорога очищается, - Минтранс

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400491-ru.html

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30 декабря 2016, 12:06       Комментарии

На автодороге Казарман-Акталчат-Нарын идут работы по очистке от снежных масс, перекрывших дорогу. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.
По их данным, на 72-73 км автодороги Казарман-Акталчат-Нарын 29 декабря в 22:50 сошла лавина объемом 1 тыс. кубометров. Силами ДЭП№18 в 01:00 30 декабря дорога была открыта.
В 03:00 на 62-69 км указанной дороги сошла третья лавина. Проезд был закрыт. Очистительные работы проводят сотрудники ДЭП №18 с помощью бульдозера, 2 погрузчиков и в ближайшее время откроют дорогу.
Ранее сообщалось, что 29 декабря 12:30 на 90 км автодороги Казарман-Акталчат сошла лавина, очистка которой завершилась в 22:40 того же дня.

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