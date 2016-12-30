В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01:00

30 декабря 2016, 11:38 Комментарии
В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01:00 часов для удобства горожан будет работать общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкека.
Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение автомобилей в квадрате: проспект Чуй–бульвар Эркиндик–улицы Панфилова–улицы Абдымомунова.
"По улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту", – говорится в сообщении.
Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:
— №4 жилой массив "Ак-Ордо"–жилгородок Совмина–рынок Оберон;
— №7 микрорайон Аламедин-1–улица Фучика;
— №18 жилой массив "Дордой"–село Кун Туу;
— №38 110 квартал–микрорайон Аламедин-1;
— №42 12 микрорайон–жилой массив "Ала-Тоо".
Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:
№ 4 — Площадь Ала-Тоо–Кожзавод–Мясокомбинат;
№ 5 — Площадь Ала-Тоо–микрорайон Джал–ТЭЦ;
№ 7 — Площадь Ала-Тоо – микрорайон Тунгуч–Ошский рынок;
№ 8 — Площадь Ала-Тоо – микрорайон Ак Оргоо–Ошский рынок;
№ 14 — Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой–Ошский рынок;
№ 17 — Площадь Ала-Тоо – микрорайон Асанбай–Ошский рынок.
Также в районе площади Ала-Тоо будет работать 12 микроавтобусных маршрутов:
№ 111 – жилой массив "Аска-Таш" – село Ново-Покровка;
№ 122 – село Кок-Жар – улицы Патриса Лумумбы;
№ 135 – жилой массив "Арча-Бешик" – жилой массив "Бакай Ата";
№ 137 – ул. Чолпон Атинская – Патриса Лумумбы;
№ 138 – жилой массив "Кок-Жар" – Авторынок Азамат;
№ 166 – проспект Ден Сяопина – жилой массив "Кырман";
№ 179 – жилой массив "Кара-Жыгач" – микрорайон Достук;
№ 211 – МТФ – жилой массив "Тынчтык";
№ 220 – ж/м Ала-Тоо – микрорайон Аламедин-1;
№ 254 – ж/м Ала-Тоо 3 – село Восток;
№ 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив "Салкын Тор";
№ 262 – ж/Арча Бешик – жилой массив "Кырман".