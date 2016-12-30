В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01:00

30 декабря 2016, 11:38 Комментарии

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01:00 часов для удобства горожан будет работать общественный транспорт. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города Бишкека.

Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение автомобилей в квадрате: проспект Чуй–бульвар Эркиндик–улицы Панфилова–улицы Абдымомунова.

"По улице Киевской от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту", – говорится в сообщении.

Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:

— №4 жилой массив "Ак-Ордо"–жилгородок Совмина–рынок Оберон;

— №7 микрорайон Аламедин-1–улица Фучика;

— №18 жилой массив "Дордой"–село Кун Туу;

— №38 110 квартал–микрорайон Аламедин-1;

— №42 12 микрорайон–жилой массив "Ала-Тоо".

Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:

№ 4 — Площадь Ала-Тоо–Кожзавод–Мясокомбинат;

№ 5 — Площадь Ала-Тоо–микрорайон Джал–ТЭЦ;

№ 7 — Площадь Ала-Тоо – микрорайон Тунгуч–Ошский рынок;

№ 8 — Площадь Ала-Тоо – микрорайон Ак Оргоо–Ошский рынок;

№ 14 — Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой–Ошский рынок;

№ 17 — Площадь Ала-Тоо – микрорайон Асанбай–Ошский рынок.

Также в районе площади Ала-Тоо будет работать 12 микроавтобусных маршрутов:

№ 111 – жилой массив "Аска-Таш" – село Ново-Покровка;

№ 122 – село Кок-Жар – улицы Патриса Лумумбы;

№ 135 – жилой массив "Арча-Бешик" – жилой массив "Бакай Ата";

№ 137 – ул. Чолпон Атинская – Патриса Лумумбы;

№ 138 – жилой массив "Кок-Жар" – Авторынок Азамат;

№ 166 – проспект Ден Сяопина – жилой массив "Кырман";

№ 179 – жилой массив "Кара-Жыгач" – микрорайон Достук;

№ 211 – МТФ – жилой массив "Тынчтык";

№ 220 – ж/м Ала-Тоо – микрорайон Аламедин-1;

№ 254 – ж/м Ала-Тоо 3 – село Восток;

№ 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив "Салкын Тор";

№ 262 – ж/Арча Бешик – жилой массив "Кырман".