Новоизбранные депутаты горкенеша спорят о регламенте БГК

30 декабря 2016, 11:44 Комментарии

Ряд депутатов выступили с предложением перед избранием спикера горкенеша составить новый регламент бишкекского кенеша. Однако часть членов требуют работать по старому регламенту.

Депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко отметила, что согласно действующему регламенту в первой сессии обсуждаются такие вопросы, как избрание председателя БГК, заместителя председателя, а также другие организационные вопросы.

"Новый регламент нужно обсудить в комиссиях, а они не созданы. Мы можем сегодня включить вопрос о создании комиссии. Давайте мы не будем менять тот ход событий, который есть. Определим основополагающие вопросы. О регламенте можем поговорить позже. Она действительно требуют доработки", – отметила она.

Таким образом, депутаты решили не обсуждать регламент на первом заседании.