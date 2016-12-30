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Новоизбранные депутаты горкенеша спорят о регламенте БГК

Источник:
http://knews.kg/2016/12/novoiz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400488-ru.html

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30 декабря 2016, 11:44       Комментарии

Ряд депутатов выступили с предложением перед избранием спикера горкенеша составить новый регламент бишкекского кенеша. Однако часть членов требуют работать по старому регламенту.
Депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко отметила, что согласно действующему регламенту в первой сессии обсуждаются такие вопросы, как избрание председателя БГК, заместителя председателя, а также другие организационные вопросы.
"Новый регламент нужно обсудить в комиссиях, а они не созданы. Мы можем сегодня включить вопрос о создании комиссии. Давайте мы не будем менять тот ход событий, который есть. Определим основополагающие вопросы. О регламенте можем поговорить позже. Она действительно требуют доработки", – отметила она.
Таким образом, депутаты решили не обсуждать регламент на первом заседании.

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