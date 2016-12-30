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На автодороге Казарман – Акталчат – Нарын сошла третья лавина

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/na-avt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400487-ru.html

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30 декабря 2016, 11:45       Комментарии

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области 29 декабря в 12:30 сошла снежная лавина, сообщает пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кылычбек Досумбетов.
Сошедшую лавину на 90-м км автодороги Казарман – Акталчат – Нарын объемом 12 тыс. кубометров дорожники Минтрансдора вчера очистили, в 22:40 проезд был полностью открыт.
Однако в 22:50 на 72-73 км данной автодороги сошла еще одна лавина объемом 2,5 тыс. кубометров. Проезд был закрыт и на этом участке, но позже усилиями ДЭП № 18 в 01:00 30 декабря дорога была открыта.
В 03:00 на 62-69 км указанной дороги сошла третья лавина. Проезд был закрыт. Очистительные работы проводят сейчас работники ДЭП № 18 с помощью бульдозера, 2 погрузчиков и в ближайшее время откроют дорогу.

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