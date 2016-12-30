На автодороге Казарман – Акталчат – Нарын сошла третья лавина

30 декабря 2016, 11:45 Комментарии

В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области 29 декабря в 12:30 сошла снежная лавина, сообщает пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кылычбек Досумбетов.

Сошедшую лавину на 90-м км автодороги Казарман – Акталчат – Нарын объемом 12 тыс. кубометров дорожники Минтрансдора вчера очистили, в 22:40 проезд был полностью открыт.

Однако в 22:50 на 72-73 км данной автодороги сошла еще одна лавина объемом 2,5 тыс. кубометров. Проезд был закрыт и на этом участке, но позже усилиями ДЭП № 18 в 01:00 30 декабря дорога была открыта.

В 03:00 на 62-69 км указанной дороги сошла третья лавина. Проезд был закрыт. Очистительные работы проводят сейчас работники ДЭП № 18 с помощью бульдозера, 2 погрузчиков и в ближайшее время откроют дорогу.