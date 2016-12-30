В Алматы презентован проект канатной дороги на Иссык-Куль

30 декабря 2016, 11:56 Комментарии

В Алматы состоялся Республиканский конкурс лучших архитектурных произведений. В его рамках в номинации "Лучший проект" дипломом 1-й степени Союза архитекторов РК и Золотым дипломом Союза архитекторов Кыргызстана отмечен проект короткого транспортного пути, соединяющего мегаполис Алматы и город Чолпон-Ату в Иссык-Кульской котловине. Об этом пишут казахстанские СМИ.

Данный проект включает в себя строительство магистральной гондольной канатной дороги (МГКД) между Алматы, побережьем озера Иссык-Куль и двух лыжно-туристических курортов, расположенных на северных склонах Заилийского Алатау в Казахстане и Кунгей-Алатау. Высоты там, как подчеркивают эксперты по горному туризму в регионе, хорошие, ровные, травянистые склоны и ледники со всех сторон.

"Все это позволяет кататься на лыжах не три-четыре месяца в году, как на "Шымбулаке", а пять-семь месяцев. Когда разрабатывался этот проект, в 2008 году, по статистическим данным, в год из Алматы на Иссык-Куль ездило отдыхать около 850 тысяч человек. Это казахстанцы с юго-востока страны и россияне, которые добирались до Иссык-Куля транзитом через Алматы", − пишет сайт "МК в Казахстане".

В прошлом году из казахстанских официальных источников прозвучала цифра 2 — 2,5 миллиона человек. Согласно оценкам разработчиков, и при первом варианте проект окупаем, а при этих цифрах он становится суперрентабельным. Короткие периоды межсезонья могут быть использованы для проведения регламентного технического обслуживания дороги и другого оборудования.

Система канаток позволит сократить время пути от Алматы до Иссык-Куля до 2,5-3 часа, что сделает поездки на озеро фактически маршрутом выходного дня. И сократит объем использования автотранспорта для этого с вытекающими экологическими эффектами. Согласно расчетам, эффект позволит исключить выбросы в окружающую среду примерно 500 тысяч тонн парниковых газов за летний сезон.

В состав проектируемой МГКД должны войти пять или шесть рабочих ветвей, четыре или пять станций пересадки и необходимое количество станций высадки и подсадки. Вдоль трассы МГКД в необходимых местах планируется строительство радиальных канатных гондольных и кресельных дорог, охватывающих перспективные горнолыжные склоны региона. В районах Большого Алматинского озера и при пересечении с рекой Чон-Кемин должны располагаться постройки лыжно-туристических баз комплекса с соответствующей инфраструктурой.

Комфорт в дороге обеспечивается тем, что МГКД мыслится не как сплошная дорога, а в виде несколько линий с промежуточными пересадками. Естественно, на каждой пересадочной станции предусматривается бытовая, развлекательная и соответствующая техническая инфраструктура.

Когда проект создавался, в 2008 году, он оценивался примерно в один миллиард долларов, а его окупаемость за счет круглогодичной работы — в срок менее пяти лет. Сейчас ценовые параметры, конечно, изменились. Что-то стало дороже, что-то — дешевле. Детальной сметы на сегодня у авторов нет, так как нет конкретного интересанта проектом.

"Очевидно, что сначала проблемой были известные политические события в соседней стране. По поводу такого масштабного и долгосрочного проекта там тогда было просто не с кем договариваться. Но сегодня Кыргызстан не просто стабильная страна, а еще и партнер Казахстана по евразийскому интеграционному объединению, в рамках которого, как известно, действуют и инвестиционные институты, ориентированные на проекты, объединяющие экономики и инфраструктуру стран — членов ЕвразЭС", — говорится в сообщении.