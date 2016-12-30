В новогодние праздники общественный порядок будут обеспечивать 1,5 тыс. милиционеров

30 декабря 2016, 12:03 Комментарии

Во время новогодних праздников на территории столицы около 1,8 тыс. сотрудников ГУВД города Бишкек и УПМ обеспечат общественную безопасность из них 1,5 тыс. на площади "Ала-Тоо".

В дневное время на мероприятиях, которые начнутся с 12:00 до 15:00 часов, будут задействованы 500 сотрудников милиции.

"В вечернее время на мероприятиях, с 20:00 до 24:00 часов, обеспечивать общественный порядок будут 1,5 тыс. сотрудников милиции. Будут задействованы 29 патрульных автомашин", – говорится в сообщении.

ГУВД города Бишкека просить горожан и гостей столицы соблюдать правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних мероприятий.

"Гостям и гражданам столицы в местах проведения массовых мероприятий категорически запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, пиротехнические изделия, специально изготовленные, а также находиться в состоянии алкогольного опьянения и приносить с собой спиртные напитки", – уточняют в ГУВД.

Также в городе будут выставлены посты патрульной милиции вблизи мест проведения мероприятий. В предновогодние и новогодние праздники организуется круглосуточное дежурство усиленных нарядов милиции и следственно-оперативных групп.