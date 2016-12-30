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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до часа ночи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352939_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400483-ru.html

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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 01:00

30 декабря 2016, 11:41       Комментарии

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01.00 часов для удобства горожан будет работать общественный транспорт.
Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в квадрате: проспект Чуй - бульвар Эркиндик - ул. Панфилова - ул. Абдымомунова.
А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул. Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту!
Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:
<li>№ 4 (жилой массив Ак-Ордо - жилгородок Совмина - рынок "Оберон");</li><li> № 7 (мкр. Аламедин-1 - ул. Фучика);</li><li> № 18 (жилой массив Дордой - село Кун Туу);</li><li> № 38 (110-й квартал - мкр. Аламедин-1);</li><li> №42 (12-й мкр. - жилой массив Ала-Тоо).</li><li>Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:</li><li>№ 4 - Площадь Ала-Тоо - Кожзавод - Мясокомбинат;</li><li>№ 5 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Джал - ТЭЦ;</li><li>№ 7 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Тунгуч - Ошский рынок;</li><li>№ 8 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Ак Оргоо - Ошский рынок;</li><li>№ 14 - Площадь Ала-Тоо – Киркомстрой - Ошский рынок;</li><li>№ 17 - Площадь Ала-Тоо – мкр. Асанбай - Ошский рынок.</li><li>Также в районе площади Ала-Тоо будет работать 12 микроавтобусных маршрутов:</li><li>№ 111 – жилой массив Аска-Таш – село Новопокровка;</li><li>№ 122 – село Кок-Жар – ул. П. Лумумбы;</li><li>№ 135 – жилой массив Арча-Бешик – жилой массив Бакай Ата;</li><li>№ 137 – ул. Чолпон Атинская – П. Лумумбы;</li><li>№ 138 – жилой массив Кок-Жар – Авторынок "Азамат";</li><li>№ 166 – пр. Ден Сяопина – жилой массив Кырман;</li><li>№ 179 – жилой массив Кара-Жыгач – мкр. Достук;</li><li>№ 211 – МТФ – жилой массив Тынчтык;</li><li>№ 220 – ж/м Ала-Тоо – мкр. Аламедин-1;</li><li>№ 254 – ж/м Ала-Тоо-3 – село Восток;</li><li>№ 260 – ж/м Бакай Ата – жилой массив Салкын Тор;</li><li>№ 262 – ж/м Арча Бешик – жилой массив Кырман.</li>
Также мэрия напоминает, что 31 декабря с 12.00 до 15.00 на центральной площади Ала-Тоо состоится праздничное новогоднее поздравление горожан.
С 20.00 до 24.00 часов на площади Ала-Тоо пройдет новогодний концерт, подготовленный совместно с радиостанцией "Кыргызстан обондору", который завершится в 00.00 часов встречей Нового, 2017 года и праздничным салютом.

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