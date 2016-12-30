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Новогоднее оформление в Bishkek Park 2017

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352938_no...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400481-ru.html

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30 декабря 2016, 11:54       Комментарии

Что, как не разноцветные, яркие, сверкающие огни, создают атмосферу и настроение новогоднего праздника? Предлагаем вместе заглянуть в торговый центр Bishkek Park и посмотреть, какая предновогодняя атмосфера витает там.
Фасад торгового центра украшает инсталляция из нескольких тысяч синих светодиодов, а у входа посетителей встречает восемь светодиодных ёлок и арт-объект в виде олимпийских колец.
Атриум торгового центра украшен люстрами и шарами из золотистых и белых огоньков, а под мостом установлен огромный шатер из гирлянд.
Ну и как же без главного символа новогоднего праздника. В центре зала гостей Bishkek Park ждет нарядная 10-метровая ёлка с диаметром основания 5 метров.
Украшенная глянцевыми красными и золотистыми ёлочными шарами, пышными ярко-желтыми бантами, разноцветными гирляндами и, конечно, звездой на макушке, она не оставит никого равнодушным, создаст праздничное, предновогоднее настроение и заставит хоть ненадолго окунуться в детство и поверить в чудеса.
Найдите время прогуляться в торговом центре и увидеть всю красоту своими глазами.
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