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Продажа мертвечины в Бишкеке — возбудили дела в отношении милиционеров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400480-ru.html

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Какие депутаты стали лидерами фракций в Бишкекском городском кенеше?

В Бишкекском городском кенеше определились с лидерами фракций и коалиции большинства

30 декабря 2016, 11:58       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Прокуратура Бишкека провела проверку по интернет-публикациям "Продажа мертвечины: замешаны большие люди. Вмешаться просят президента", после чего возбудила уголовные дела, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Проверкой установлено, что корреспонденты ОТРК провели журналистское расследование по анонимной информации о сбыте мяса павших животных. Работникам СМИ в результате выезда на Ошский рынок стало известно, что некие Азат, Бакыт и Чынарбек занимаются продажей некачественного мяса.
Согласно пояснениям журналистов, на этом рынке ведется групповая незаконная деятельность реализаторов некачественного мяса, занимающихся их сбытом владельцам точек быстрого питания и цехов по производству колбасных изделий.
"По данному факту 28 декабря 2016 года прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по статьям 166 "Мошенничество" и 180 "Незаконное предпринимательство" Уголовного кодекса КР", - говорится в сообщении.
По данным ГП, также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы УВД Ленинского района по статье 304 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР. Вопреки интересам службы, они проявляли заинтересованность в непринятии мер по пресечению незаконной торговли и, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия.
В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие.
Также прокуратура Бишкека внесла представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калыса Жумаканова об устранении нарушений закона.

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