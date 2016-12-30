Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Оше сотрудники ОВД помогли следователю, обвиняемому во взяточничестве, избежать наказанияВ Оше сотрудники ОВД помогли следователю, обвиняемому во взяточничестве, избежать наказанияДепутаты нового Бишкекского горкенеша заказали нагрудные значки за свой счетДепутаты нового Бишкекского горкенеша заказали нагрудные значки за свой счет

В Кыргызстане возрос интерес к рабочим профессиям - МОН КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400479-ru.html

Похожие новости

Член фракции "Кыргызстан" не пришел на первое заседание горкенеша

Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

Фракция "Мекеним Кыргызстан" остается в оппозиции БГК

Участники Олимпиады поздравили кыргызстанцев с Новым годом — видеоролик

Кыргызстанцы будут отдыхать до 4 января

30 декабря 2016, 11:18       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Кыргызстане 15 тыс 329 человек обучается в сфере начального профессионального образования. Об этом сегодня говорилось на коллегии Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметил директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов, в республике функционирует 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.
"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место", - отметил он.
Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23%). Далее идут - легкая промышленность (18%), сельское хозяйство (16%) и пищевая промышленность (15%).

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум