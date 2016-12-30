В Кыргызстане возрос интерес к рабочим профессиям - МОН КР

30 декабря 2016, 11:18 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Кыргызстане 15 тыс 329 человек обучается в сфере начального профессионального образования. Об этом сегодня говорилось на коллегии Министерства образования и науки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов, в республике функционирует 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.

"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место", - отметил он.

Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23%). Далее идут - легкая промышленность (18%), сельское хозяйство (16%) и пищевая промышленность (15%).