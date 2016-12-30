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Новости Кыргызстана

На ремонт театра оперы и балета имени А.Малдыбаева выделили более 29 миллионов сомовНа ремонт театра оперы и балета имени А.Малдыбаева выделили более 29 миллионов сомовЗаседание БГК началось с опозданием на часЗаседание БГК началось с опозданием на час

Новогодняя елка в центре города Бишкек

Источник:
http://kabar.kg/science-and-cu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400478-ru.html

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30 декабря 2016, 11:22       Комментарии

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