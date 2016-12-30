Новогодняя елка в центре города Бишкек

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Источник:http://kabar.kg/science-and-cu...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-400478-ru.html
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30 декабря 2016, 11:22 Комментарии
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