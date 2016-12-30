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СМИ: клуб из Китая предложил Криштиану Роналду контракт на €150 млн в год

Источник:
http://kabar.kg/sport/full/115...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400477-ru.html

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30 декабря 2016, 11:30       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Китайский клуб предложил нападающему испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду контракт с зарплатой 150 миллионов евро в год. Об этом сообщает портал Goal.com со ссылкой на агента игрока Жорже Мендеша.
Отмечается, что клуб, название которого не разглашается, предложил "Реалу" за 31-летнего португальца 300 миллионов евро. О том, на какой стадии находятся переговоры, не сообщается.
"Реал" приобрел Роналду в 2009 году у английского "Манчестер Юнайтед" за рекордные на тот момент 80 млн фунтов стерлингов. В составе мадридского клуба португалец два раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок Испании. Также вместе с "Реалом" он выигрывал чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок страны и клубный чемпионат мира. Четыре раза португалец становился обладателем "Золотого мяча".
Источник ИТАР-ТАСС

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