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На ремонт театра оперы и балета имени А.Малдыбаева выделили более 29 миллионов сомов

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42614_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400476-ru.html

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30 декабря 2016, 11:27       Комментарии

Кыргызский государственный театр оперы и балета имени А.Малдыбаева выбрал подрядчика для капитального ремонта фасада и кровли здания. Информация размещена на портале государственных закупок.
<ul> <li>На ремонт выделили 29 миллионов 117 тысяч сомов. </li> </ul> Из восьми участников тендера победителем признано ОсОО "Биауто", готовое отремонтировать здание театра за 19 миллионов 980 тысяч 783,52 сома.
Как сообщило ИА "24.kg", победителем сначала объявили ОсОО "Ремсервис", оценившее работы в 26,8 миллиона сомов и занимавшее 7-е место среди других участников. Позже победителем признали ОсОО "Биауто", которое якобы не внесло гарантийное обеспечение конкурсной заявки.
Наименьшую стоимость выставило ОсОО "Тоо Ашкан" - 19 миллионов 498 тысяч 241,6 сома.

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