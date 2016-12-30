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Лавина перекрыла дорогу Казарман – Акталчат – Нарын

Источник:
http://24.kg/proisshestvija/42...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400475-ru.html

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30 декабря 2016, 11:32       Комментарии

Вчера на нескольких участках дороги Казарман - Акталчат - Нарын сошли лавины и перекрыли проезд. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По ее данным, первая лавина объемом 12 тысяч кубометров сошла примерно в 12.30 на 90-м километре трассы. В 22.50 снежная масса объемом 2,5 тысячи кубометров сошла на 72-73 километрах автотрассы. А уже 30 декабря в 3.00 лавина сошла на участке между 62-м и 69-м километрами.
К утру все участки (кроме последнего, где все еще работает техника) расчищены, сообщило МЧС.
По его данным, за прошедшие сутки лавины сошли и на других республиканских дорогах.
Так, было перекрыто движение на 71-м и 73-м километрах автодороги Ала-Бука - Джаны-Базар - Кировка. В снежном плену осталось 7-8 автомашин, сообщило МЧС.
К 17.30 места схода лавин полностью расчистили. Однако из-за непрекращающегося снегопада для безопасности водителей приказом главы администарции Чаткальского района от 29 декабря дорогу временно закрыли.
Также из-за лавин и сильного бурана на автодороге Ош - Сары-Таш - Иркештам закрыты 169-й (первал Талдык) и 177-й (перевал Кыргызстан) километры и участок с 190-го по 240-й километры.
Как сообщается, жители села Нура приютили четырех человек, попавших в буран. Участки, где сошли лавины, полностью расчищены.
Кроме того, полностью очищено 11 километров дороги из села Ылай-Талаа в село Шаркыратма Кара-Кульджинского района, закрытые ранее.
Также расчищены внутрихозяйственные дороги в Узгенском районе, сообщает пресс-служба.
На посту "Сосновка" введенное 29 декабря в 14.30 ограничение для большегрузных машин еще не снято, говорится в сообщении. Ведутся работы по регулированию дорожного движения.

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