Депутаты нового Бишкекского горкенеша заказали нагрудные значки за свой счет

30 декабря 2016, 11:12 Комментарии

Депутаты нового Бишкекского городского кенеша заказали нагрудные значки за свой счет. Об этом 30 декабря АКИpress сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов. По его словам, инициативная группа БГК собрала с зарегистрированных депутатов деньги и заказала 45 значков.

"Значки соответствуют требованиям, установленным ЦИК", - отметил глава ТИК.

Ранее Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов подписала договор с обществом с ограниченной ответственностью "МЕДАЛЬЕР", предложившим сумму в 3 млн 420 тыс. сомов за поставку значков. Однако позже стало известно, что ОсОО изготовило значки, которые не соответствуют требованиям, и обязалось переделать их за свой счет.

"Депутаты БГК решили не ждать изготовления значков и заказали сами", - добавил К.Маматов.

По словам депутата фракции СДПК Алмаза Кененбаева, депутаты собрали приблизительно по 1 тыс. сомов.