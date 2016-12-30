Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Centerra Gold Inc. получила разрешения по плану работы Кумтор на 2017 годCenterra Gold Inc. получила разрешения по плану работы Кумтор на 2017 годПервая сессия Бишкекского горкенеша началась с опозданиемПервая сессия Бишкекского горкенеша началась с опозданием

Депутаты нового Бишкекского горкенеша заказали нагрудные значки за свой счет

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400473-ru.html

Похожие новости

"ВЫДОХные" после Нового года. Как привести себя в порядок после праздника

Член фракции "Кыргызстан" не пришел на первое заседание горкенеша

В Бишкекском горкенеше сформировалась коалиция, в оппозиции две фракции

В новогодние праздники общественный порядок будут обеспечивать 1,5 тыс. милиционеров

Новогоднее оформление в Bishkek Park 2017

30 декабря 2016, 11:12       Комментарии

Депутаты нового Бишкекского городского кенеша заказали нагрудные значки за свой счет. Об этом 30 декабря АКИpress сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов. По его словам, инициативная группа БГК собрала с зарегистрированных депутатов деньги и заказала 45 значков.
"Значки соответствуют требованиям, установленным ЦИК", - отметил глава ТИК.
Ранее Центральная избирательная комиссия по выборам и проведению референдумов подписала договор с обществом с ограниченной ответственностью "МЕДАЛЬЕР", предложившим сумму в 3 млн 420 тыс. сомов за поставку значков. Однако позже стало известно, что ОсОО изготовило значки, которые не соответствуют требованиям, и обязалось переделать их за свой счет.
"Депутаты БГК решили не ждать изготовления значков и заказали сами", - добавил К.Маматов.
По словам депутата фракции СДПК Алмаза Кененбаева, депутаты собрали приблизительно по 1 тыс. сомов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум