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В Оше сотрудники ОВД помогли следователю, обвиняемому во взяточничестве, избежать наказания

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-oshe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400472-ru.html

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30 декабря 2016, 11:20       Комментарии

Генеральная прокуратура по Ошской области возбудила уголовное дело предусмотренных статьями "превышение должностных полномочий", "воспрепятствование производству следствия" и "применение насилия в отношении представителя власти" УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.
Кроме того, возбуждено дело по факту воспрепятствования следствию сотрудниками ОВД Алайского района, с причинением телесных повреждений оперативным работникам службы собственной безопасности (ССБ) МВД КР.
"Установлено, что при задержании следователя Алайского РОВД, группа сотрудников указанного ОВД в количестве 15–20 человек, во главе с начальником ОУР и начальником ИВС, незаконно вмешались в ход следственных действий. При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя. Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания, следственно-оперативная группа была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района", – говорится в сообщении.
Спустя определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия. Применяя физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, насильно забрали с собой задержанного следователя.
"В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие", – пояснили в прокуратуре.
Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении следователя ОВД Алайского района по факту вымогательства взятки, который задержан с поличным, при нем обнаружены помеченные денежные купюры.

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