В Оше сотрудники ОВД помогли следователю, обвиняемому во взяточничестве, избежать наказания

30 декабря 2016, 11:20 Комментарии

Генеральная прокуратура по Ошской области возбудила уголовное дело предусмотренных статьями "превышение должностных полномочий", "воспрепятствование производству следствия" и "применение насилия в отношении представителя власти" УК КР. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

Кроме того, возбуждено дело по факту воспрепятствования следствию сотрудниками ОВД Алайского района, с причинением телесных повреждений оперативным работникам службы собственной безопасности (ССБ) МВД КР.

"Установлено, что при задержании следователя Алайского РОВД, группа сотрудников указанного ОВД в количестве 15–20 человек, во главе с начальником ОУР и начальником ИВС, незаконно вмешались в ход следственных действий. При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя. Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания, следственно-оперативная группа была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района", – говорится в сообщении.

Спустя определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия. Применяя физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, насильно забрали с собой задержанного следователя.

"В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие", – пояснили в прокуратуре.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении следователя ОВД Алайского района по факту вымогательства взятки, который задержан с поличным, при нем обнаружены помеченные денежные купюры.