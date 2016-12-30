Заседание БГК началось с опозданием на час

30 декабря 2016, 11:21 Комментарии

Первая очередная сессия Бишкекского городского кенеша 27-го созыва началась с опозданием на час. Как рассказали некоторые члены БГК, депутаты в течение часа договаривались о составе коалиции.

Депутаты обсудят организационные вопросы, касающиеся избрания председателя БГК, заместителя председателя, а также другие организационные вопросы.

Право ведения первой сессии предоставляется согласно действующему законодательству старейшему депутату.

Напомним, всего в горкенеше 45 депутатов: от СДПК 13 членов горкенеша, "Республика" – 12, "Онугуу-Прогресс" – 8, "Мекеним Кыргызстан" – 7 и от партии "Кыргызстан" — 5 депутатов.