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Заседание БГК началось с опозданием на час

Источник:
http://knews.kg/2016/12/zaseda...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400471-ru.html

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30 декабря 2016, 11:21       Комментарии

Первая очередная сессия Бишкекского городского кенеша 27-го созыва началась с опозданием на час. Как рассказали некоторые члены БГК, депутаты в течение часа договаривались о составе коалиции.
Депутаты обсудят организационные вопросы, касающиеся избрания председателя БГК, заместителя председателя, а также другие организационные вопросы.
Право ведения первой сессии предоставляется согласно действующему законодательству старейшему депутату.
Напомним, всего в горкенеше 45 депутатов: от СДПК 13 членов горкенеша, "Республика" – 12, "Онугуу-Прогресс" – 8, "Мекеним Кыргызстан" – 7 и от партии "Кыргызстан" — 5 депутатов.

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