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Дело по обвинению бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева направлено в суд

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/delo-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400470-ru.html

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30 декабря 2016, 11:30       Комментарии

Военной прокуратурой окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева в совершении преступления, предусмотренного статьей за превышение должностных полномочий.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, также направлено в суд дело по обвинению бывшего заместителя министра обороны (в период занимаемой им должности начальника финансового управления Министерства обороны) Нуркалый Жумабаева в совершении преступлений, предусмотренных статьями за злоупотребление должностным положением, соучастие в преступлении и превышение должностных полномочий.
"Следствием установлено, что Омуралиев, находясь на должности министра обороны, при соучастии Жумабаева в нарушение требований закона о всеобщей воинской обязанности граждан, о военной и альтернативной службах и закона об основных принципах бюджетного права, принял незаконное решение о выдаче из республиканского бюджета хозяйствующему субъекту денежных средств в качестве займа в сумме 5 млн сомов. Следует учесть, что указанные финансовые средства были предназначены бюджетом на другие цели", — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В результате противоправных действий должностных лиц незаконно выданная денежная сумма была использована хозяйствующим субъектом не по целевому назначению, а по усмотрению руководителя указанного субъекта.

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