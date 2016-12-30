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Столичная милиция поздравила с Новым годом детей из Беловодского интерната

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352933_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400469-ru.html

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30 декабря 2016, 11:02       Комментарии

Руководство ГУВД и сотрудники столичной милиции посетили детское психоневрологическое социально-стационарное учреждение, которое находится в селе Беловодском.
С Новым годом детей поздравили парламентарий Наталья Никитенко, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, а также заместитель начальника ГУВД Бишкека Турат Исаев.
"Исаев вручил воспитанникам дома-интерната подарки от имени сотрудников городского управления. После официальной части мероприятия дети представили новогоднюю концертную программу. Руководство интерната вручило благодарственное письмо сотрудникам милиции столичного ГУВД за оказанную помощь и проявленное милосердие", - проинформировали в ведомстве.

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