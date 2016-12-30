Centerra Gold Inc. получила разрешения по плану работы Кумтор на 2017 год

30 декабря 2016, 11:18 Комментарии

Компания Centerra Gold Inc. сообщает о том, что её предприятие "Кумтор", расположенное в Кыргызстане, получило все необходимые разрешения и согласования по плану работы рудника на 2017 год. Указанные разрешения и согласования распространяются на деятельность рудника в течение всего следующего года.

"Кумтор" получил экспертизу на Специальный проект центрального карьера и участка Сарытор на 2017 год по вопросам промышленной безопасности и охране недр Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Также "Кумтор" получил экологическую экспертизу на Специальный проект центрального карьера и участка Сарытор на 2017 год, выданную Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ) Кыргызской Республики. Помимо этого, ГАООСЛХ выдало разрешения на размещение отходов, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и согласовало проект нормативов предельно допустимых выбросов на 2017 год.

Таким образом, "Кумтор" теперь располагает всеми согласованными проектами и разрешениями, необходимыми для производства горных работ в течение всего 2017 года. "Кумтор" осуществляет регулярный сброс очищенных стоков с хвостохранилища с наступлением весеннего периода, а потому он должен будет обратиться за разрешением на осуществление сбросов и рассчитывает получить их в обычном рабочем порядке весной.

Справка:

Centerra Gold Inc. - канадская золоторудная компания, занимающаяся эксплуатацией, разработкой, проведением геологоразведочных работ и приобретением золотоносных месторождений на рынках Азии, Северной Америки и в других регионах мира. "Центерра" является крупнейшим западным производителем золота на территории Центральной Азии. Акции "Центерры" обращаются на Фондовой бирже Торонто под символом CG. Компания базируется в городе Торонто, штат Онтарио, Канада.

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