10.59: предсказание на ближайшие пару дней. Точность — 300 процентов!

30 декабря 2016, 10:59 Комментарии

Хочется сразу успокоить жителей страны: елочка на площади цела! Никто ее не ломал, это все поклеп и злые слухи, а то нам уже пару раз позвонили встревоженные граждане.

Я пишу вам последний раз в уходящем году. Это даже как-то трогательно. Сегодня многие из вас уже не пошли на работу. А завтра... завтра я знаю, что будет.

Начнутся гороховые войны, когда на баночку зеленого горошка со скидкой объявят охоту. В магазинах игрушек наступит форменный апокалипсис. Я знаю, о чем говорю, - пыталась однажды купить игрушку 31 декабря. Это был тот еще ад!

Во всех домах Бишкека начнут отваривать картошку на оливье. Да-да, то самое оливье, которое будут доедать всей семьей, чтобы не пропало. Но часть салата все равно отправится в чудное путешествие по канализационным трубам.

Хозяйки будут целый день празднично убирать и празднично готовить. А потом празднично накрывать на стол и торжественно мыть посуду. В том самом вечернем платье.

Откроется заветная баночка с икрой, которая так долго ждала своего часа.

До торта, как всегда, не дойдет. Где вы видели семью, которая осилила бы торт в новогоднюю ночь?

Все, перехожу к новостям. Они, кстати, тоже пахнут мандаринками.

В Бишкеке жителям одного из домов подкинули младенца. Люди, которые нашли малыша, решили его усыновить.

Кыргызстанцы сняли такой танец, что Интернет обалдел! И мы тоже.

Глава Департамента туризма Азамат Жаманкулов рассказал про брачный период антарктических перепелок. Поверили? Зря. Глава туристического ведомства рассказал про туризм. Вот такой он неоригинальный, но беседа получилась интересная.

Наш обозреватель Бакыт Толканов подвел экономические итоги 2016 года. Если прочитать текст до конца, можно выпендриваться знаниями в кругу друзей (если это, конечно, не тусовка докторов экономических наук).

А еще мы узнали, что подарить человеку, если в кармане всего 100 сомов, и прослыть не скрягой, а романтичной натурой.

В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до часу ночи. А значит, кто-то обязательно встретит праздник в маршрутке.

Про бензин: Аи-95 стоит 42 сома, 92-й - 39,5, "дизель" - 36,5.

Про валюту: доллар нынче отдают за 69,4 сома. Рубль - за сом и 15 тыйынов. Тенге - за 21 тыйын.

Про погоду: синоптики обещают, что снегопада больше не будет. Предновогодний воздух прогреется до плюс пяти.

У меня все.

В стране 10.59.

Всем новогоднего чуда, Минбаева.

P.S. А вы так и поверили, что мы забыли про новогодние пожелания? А зря! Мы помним. От всей редакции Sputnik Кыргызстан желаем вам добрых тетенек в паспортных столах, ласковых и сытых гаишников и пустых маршруток. И чтобы вы нашли в старой куртке огромную - слышите, прям ГРОМАДНУЮ - пачку денег. И чтобы врач, глядя на ваши анализы, сфотографировал бы их и сказал, что вы будете жить до 300 лет. И читайте Sputnik!