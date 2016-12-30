Уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны КР направлено в суд - Генпрокуратура

30 декабря 2016, 10:46 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны КР Таалайбека Омураливеа направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР, военной прокуратурой КР окончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны КР Т.О. в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 (превышение должностных полномочий) УК КР и бывшего заместителя министра обороны КР (в период занимаемой им должности начальника финансового управления Министерства обороны КР) Н.Ж. в совершении преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 30 (соучастие в преступлении), 305 (превышение должностных полномочий) УК КР.

Следствием установлено, что Т.О., находясь на должности министра обороны КР, при соучастии начальника финансового управления Министерства обороны КР Н.Ж., в нарушение требований Закона КР "О всеобщей воинской обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах" и Закона КР "Об основных принципах бюджетного права", принял незаконное решение о выдаче из республиканского бюджета хозяйствующему субъекту денежных средств в качестве займа в сумме 5 млн. сомов. Следует учесть, что указанные финансовые средства были предназначены бюджетом на другие цели.

В результате противоправных действий должностных лиц, незаконно выданная денежная сумма была использована хозяйствующим субъектом не по целевому назначению, а по усмотрению руководителя указанного субъекта.