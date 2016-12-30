В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать – мэрия Бишкека

30 декабря 2016, 10:52 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01:00 для удобства горожан будет работать общественный транспорт.

Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в квадрате: проспект Чуй - бульвар Эркиндик - ул.Панфилова - ул.Абдымомунова. А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул.Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту.

Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:

- №4 (жилой массив "Ак-Ордо"-жилгородок Совмина-рынок Оберон);

- №7 (мкр. Аламедин-1-ул. Фучика);

- №18 (жилой массив "Дордой"-село Кун Туу);

- №38 (110 квартал-мкр. Аламедин-1);

- №42 (12 мкр. -жилой массив "Ала-Тоо").

Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:

№ 4 - Площадь Ала-Тоо- Кожзавод- Мясокомбинат;

№ 5 - Площадь Ала-Тоо- мкр. Джал- ТЭЦ;

№ 7 - Площадь Ала-Тоо -мкр. Тунгуч - Ошский рынок;

№ 8 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Ак Оргоо- Ошский рынок;

№ 14 - Площадь Ала-Тоо - Киркомстрой - Ошский рынок;

№ 17 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Асанбай- Ошский рынок.

Также в районе площади Ала-Тоо будет работать12 микроавтобусных маршрутов:

№ 111 - жилой массив "Аска-Таш" - село Ново-Покровка;

№ 122 - село Кок-Жар - ул. П. Лумумбы;

№ 135 - жилой массив "Арча-Бешик" - жилой массив "Бакай Ата";

№ 137 - ул. Чолпон Атинская - П. Лумумбы;

№ 138 - жилой массив "Кок-Жар" - Авторынок Азамат;

№ 166 - пр. Ден Сяопина - жилой массив "Кырман";

№ 179 - жилой массив "Кара-Жыгач" - мкр. Достук;

№ 211 - МТФ - жилой массив "Тынчтык";

№ 220 - ж/м Ала-Тоо - мкр. Аламедин-1;

№ 254 - ж/м Ала-Тоо 3 - село Восток;

№ 260 - ж/м Бакай Ата - жилой массив "Салкын Тор";

№ 262 - ж/Арча Бешик - жилой массив "Кырман".