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В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать – мэрия Бишкека

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400462-ru.html

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30 декабря 2016, 10:52       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01:00 для удобства горожан будет работать общественный транспорт.
Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в квадрате: проспект Чуй - бульвар Эркиндик - ул.Панфилова - ул.Абдымомунова. А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул.Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту.
Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:
- №4 (жилой массив "Ак-Ордо"-жилгородок Совмина-рынок Оберон);
- №7 (мкр. Аламедин-1-ул. Фучика);
- №18 (жилой массив "Дордой"-село Кун Туу);
- №38 (110 квартал-мкр. Аламедин-1);
- №42 (12 мкр. -жилой массив "Ала-Тоо").
Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:
№ 4 - Площадь Ала-Тоо- Кожзавод- Мясокомбинат;
№ 5 - Площадь Ала-Тоо- мкр. Джал- ТЭЦ;
№ 7 - Площадь Ала-Тоо -мкр. Тунгуч - Ошский рынок;
№ 8 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Ак Оргоо- Ошский рынок;
№ 14 - Площадь Ала-Тоо - Киркомстрой - Ошский рынок;
№ 17 - Площадь Ала-Тоо - мкр. Асанбай- Ошский рынок.
Также в районе площади Ала-Тоо будет работать12 микроавтобусных маршрутов:
№ 111 - жилой массив "Аска-Таш" - село Ново-Покровка;
№ 122 - село Кок-Жар - ул. П. Лумумбы;
№ 135 - жилой массив "Арча-Бешик" - жилой массив "Бакай Ата";
№ 137 - ул. Чолпон Атинская - П. Лумумбы;
№ 138 - жилой массив "Кок-Жар" - Авторынок Азамат;
№ 166 - пр. Ден Сяопина - жилой массив "Кырман";
№ 179 - жилой массив "Кара-Жыгач" - мкр. Достук;
№ 211 - МТФ - жилой массив "Тынчтык";
№ 220 - ж/м Ала-Тоо - мкр. Аламедин-1;
№ 254 - ж/м Ала-Тоо 3 - село Восток;
№ 260 - ж/м Бакай Ата - жилой массив "Салкын Тор";
№ 262 - ж/Арча Бешик - жилой массив "Кырман".

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