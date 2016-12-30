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В Кыргызстане предприятие "Кумтор" получило все разрешения для работы в 2017 году

Источник:
http://24.kg/ekonomika/42608_v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400458-ru.html

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30 декабря 2016, 10:52       Комментарии

Предприятию "Кумтор" выдали все необходимые разрешения и утвердили план горных работ на руднике на 2017 год. Об этом сообщила "Центерра Голд Инк."
Как отмечается, разрешительные документы действительны в течение всего года.
Кумтор получил заключение экспертизы промышленной безопасности и охраны недр от Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР на специальный проект разработки центрального карьера и участка Сары-Тор.
Предприятие также получило экологическую экспертизу на 2017 год от Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Кроме того, агентство выдало разрешение на предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ и выбросы на руднике.
<ul> <li>Как сообщается, теперь "Кумтор" имеет все необходимые разрешительные документы для добычи полезных ископаемых на протяжении 2017 года.</li> </ul> Компания отмечает, что "Кумтор" регулярно производит сброс очищенных стоков с хвостохранилища с наступлением весны, а должен будет обратиться за разрешением на осуществление сбросов и рассчитывает получить их в обычном рабочем порядке весной.

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