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Столичные депутаты не смогли собраться на первую сессию вовремя

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42609_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400457-ru.html

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30 декабря 2016, 10:55       Комментарии

Новоизбранные депутаты Бишкекского городского кенеша не смогли сегодня вовремя собраться на свою первую сессию.
Заседание назначено на 10.00. Но и спустя 45 минут в зале было пусто.
Право ведения первой сессии предоставляется, согласно действующему законодательству, старейшему депутату. Им является известный эколог Эмиль Шукуров (СДПК), 1938 года рождения. Самый молодой депутат - 22-летний студент дипакадемии Темирлан Токобеков ("Республика - Ата Журт").
Всего в городском кенеше 45 народных избранников.
Напомним, по итогам выборов СДПК досталось 13 мандатов, "Республике Ата-Журт" - 12, "Онугуу-Прогрессу" - 8, "Мекеним Кыргызстану" - 7, "Кыргызстану" - 5.
На сессии стоят организационные вопросы, в том числе избрание председателя.

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