Столичные депутаты не смогли собраться на первую сессию вовремя

30 декабря 2016, 10:55 Комментарии

Новоизбранные депутаты Бишкекского городского кенеша не смогли сегодня вовремя собраться на свою первую сессию.

Заседание назначено на 10.00. Но и спустя 45 минут в зале было пусто.

Право ведения первой сессии предоставляется, согласно действующему законодательству, старейшему депутату. Им является известный эколог Эмиль Шукуров (СДПК), 1938 года рождения. Самый молодой депутат - 22-летний студент дипакадемии Темирлан Токобеков ("Республика - Ата Журт").

Всего в городском кенеше 45 народных избранников.

Напомним, по итогам выборов СДПК досталось 13 мандатов, "Республике Ата-Журт" - 12, "Онугуу-Прогрессу" - 8, "Мекеним Кыргызстану" - 7, "Кыргызстану" - 5.

На сессии стоят организационные вопросы, в том числе избрание председателя.