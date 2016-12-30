В Кыргызстане направили в суд дело экс-министра обороны

30 декабря 2016, 11:00 Комментарии

Военная прокуратура окончила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Таалайбека Омуралиева.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностным положением и соучастии в преступлении.

Следствие установило, что Таалайбек Омуралиев, будучи министром обороны КР, принял с начальником финансового управления ведомства в нарушение требований законодательства решение о выдаче из республиканского бюджета займа в 5 миллионов сомов хозяйствующему субъекту. Указанные средства предназначались для других целей.

Возбуждено еще одно уголовное дело по фактам незаконного использования бюджетных средств ГП "Аскер Курулуш" Подробнее

В результате противоправных действий выданные деньги хозяйствующий субъект использовал не по целевому назначению.