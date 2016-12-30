Кыргызстанцы будут отдыхать до 4 января

30 декабря 2016, 11:04 Комментарии

В Кыргызстане дни с 1 по 3 января объявлены нерабочими. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В целях рационального использования выходных и нерабочих дней в 2017 году рабочий день 3 января переносится на нерабочий день 9 января для работников предприятий, организаций и учреждений, работающих по пятидневному графику с двумя выходными.

<ul> <li>В соответствии со статьей 113 Трудового кодекса КР при совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий рабочий день. Соответственно, 1 и 7 января перенесли на 2 и 9 января.</li> </ul> Таким образом, кыргызстанцы будут отдыхать 31 декабря 2016 года, 1, 2 и 3 января 2017-го, а 9 января будет рабочим днем.