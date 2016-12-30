Маршруты общественного транспорта в новогоднюю ночь в Бишкеке

30 декабря 2016, 11:05 Комментарии

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года после празднования Нового года до 01:00 для удобства горожан будет работать общественный транспорт, сообщает 30 декабря пресс-служба столичной мэрии.

Также на время праздничных мероприятий будет перекрыто движение авто в квадрате: проспект Чуй - бульвар Эркиндик - ул.Панфилова - ул.Абдымомунова. А по улице Киевской от бульвара Эркиндик до ул.Панфилова движение будет разрешено только общественному транспорту.

Так, автобусы будут курсировать по маршрутам:

- №4 (жилой массив Ак-Ордо - жилгородок Совмина - рынок Оберон);

- №7 (мкр Аламедин-1 - ул.Фучика);

- №18 (жилой массив "Дордой" - село Кун Туу);

- №38 (110 квартал - мкр Аламедин-1);

- №42 (12 мкр - жилой массив "Ала-Тоо").

Кроме того, будут задействованы троллейбусы по маршрутам:

№ 4 - площадь Ала-Тоо - Кожзавод - Мясокомбинат;

№ 5 - площадь Ала-Тоо- мкр Джал- ТЭЦ;

№ 7 - площадь Ала-Тоо - мкр Тунгуч - Ошский рынок;

№ 8 - площадь Ала-Тоо - мкр Ак-Орго - Ошский рынок;

№ 14 - площадь Ала-Тоо - Киркомстрой - Ошский рынок;

№ 17 - площадь Ала-Тоо - мкр Асанбай - Ошский рынок.

Также в районе площади Ала-Тоо будет работать12 микроавтобусных маршрутов:

№ 111 - жилой массив Аска-Таш - село Новопокровка;

№ 122 - село Кок-Жар - ул. П.Лумумбы;

№ 135 - жилой массив Арча-Бешик - жилой массив Бакай Ата;

№ 137 - ул. Чолпон Атинская - П.Лумумбы;

№ 138 - жилой массив Кок-Жар - авторынок Азамат;

№ 166 - пр. Дэн Сяопина - жилой массив Кырман;

№ 179 - жилой массив Кара-Жыгач - мкр Достук;

№ 211 - МТФ - жилой массив Тынчтык;

№ 220 - ж/м Ала-Тоо - мкр Аламедин-1;

№ 254 - ж/м Ала-Тоо 3 - село Восток;

№ 260 - ж/м Бакай Ата - жилой массив Салкын-Тор;

№ 262 - ж/м Арча Бешик - жилой массив Кырман.