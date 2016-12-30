В Бишкеке 38-летний джалалабадец пытался ограбить мечеть

30 декабря 2016, 11:06 Комментарии

В Бишкеке 38-летний уроженец Джалал-Абада пытался ограбить мечеть. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, с заявлением в милицию обратился 63-летний житель Бишкека А.К..

"По его словам, 29 декабря примерно в 02:00 неизвестный взломав двери, проникнул в мечеть, в жилмассиве "Кок-Жар" и пытался похитить вещи заявителя. Сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали, и передали в следственный отдел, 38-летнего уроженца Джалал-Абадской области К.Б. Ведется расследование", – говорится в сообщении.