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В Бишкеке 38-летний джалалабадец пытался ограбить мечеть

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400452-ru.html

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30 декабря 2016, 11:06       Комментарии

В Бишкеке 38-летний уроженец Джалал-Абада пытался ограбить мечеть. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным правоохранительных органов, с заявлением в милицию обратился 63-летний житель Бишкека А.К..
"По его словам, 29 декабря примерно в 02:00 неизвестный взломав двери, проникнул в мечеть, в жилмассиве "Кок-Жар" и пытался похитить вещи заявителя. Сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали, и передали в следственный отдел, 38-летнего уроженца Джалал-Абадской области К.Б. Ведется расследование", – говорится в сообщении.

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