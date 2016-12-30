Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Алае милиционеры пытались освободить задержанного следователяВ Алае милиционеры пытались освободить задержанного следователяВ новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать – мэрия БишкекаВ новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать – мэрия Бишкека

В Кыргызстане 172 тысячи человек – инвалиды, 28 тысяч из них дети

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352935_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400448-ru.html

Похожие новости

Член фракции "Кыргызстан" не пришел на первое заседание горкенеша

Кыргызстанец написал музыку к новогоднему фильму крымского мастера песочной анимации

В Китае панда напала на человека и сломала ему руки

Фракция "Мекеним Кыргызстан" остается в оппозиции БГК

В Кыргызстане возрос интерес к рабочим профессиям - МОН КР

30 декабря 2016, 10:55       Комментарии

Дети с ограниченными возможностями здоровья наиболее часто сталкиваются с нарушением своих прав, распространило сообщение Генеральная прокуратура.
Надзорным ведомством за 2016 год в целях защиты прав и интересов таких категорий граждан проведены 103 проверки. В результате выявлено 138 нарушений законности, наказано 91 должностное лицо, возбуждено два уголовных дела.
Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере реализации права на труд ЛОВЗ. Согласно законодательству КР для лиц с ограниченными возможностями здоровья в организациях с численностью сотрудников более 20 человек и более 5% рабочих мест предусмотрено для инвалидов.
В результате одной из проверок, проведенной надзорным ведомством, оказалось, что инвалид 2-й группы Ж.К. был уволен с грубым нарушением Трудового законодательства с филиала ОАО "Северэлектро". По представлению прокуратуры Таласской области он был принят обратно на работу.
Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в Управлении труда и социального развития района выявлен ряд нарушений Закона КР "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья". Принятыми прокуратурой мерами 5 лиц с ограниченными возможностями здоровья были трудоустроены. Органами прокуратуры республики работа в данном направлении продолжается, сообщают в Генеральной прокуратуре.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум