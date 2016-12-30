В Алае милиционеры пытались освободить задержанного следователя

30 декабря 2016, 10:57 Комментарии

Сотрудники ОВД Алайского района нанесли телесные повреждения представителям службы собственной безопасности МВД в попытке освободить задержанного коллегу. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как уточняется, при задержании следователя около 15-20 его коллег во главе с начальниками отдела уголовного розыска и изолятора временного содержания незаконно вмешались в ход следственных действий. При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя.

"Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания следственно-оперативная группа была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района. Однако спустя определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия. Применяя физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, коллеги забрали с собой задержанного следователя. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий", "Воспрепятствование производству следствия" и "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР. Проводится следствие", - сообщили в надзорном органе.

В ведомстве также отметили, что ранее в отношении следователя Алайского РОВД было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства взятки. Он был задержан с поличным.