День Республики Мадагаскар

30 декабря в Мадагаскаре отмечается День Республики (Republic Day) в честь годовщины образования Демократической Республики Мадагаскар (Anniversary of the Democratic Republic of Madagascar) в 1975 году. В 1958 году, согласно Конституции пятой французской республики, Мадагаскар получил право самоуправления под названием Малагасийская Республика. 26 июня 1960 года страна получила полную независимость.