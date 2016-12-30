30 декабря 2016, 10:02 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Создателей и главных героинь фильма "Курманжан Датка" выдвинут на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщила пресс-служба союза кинематографистов Кыргызстана.

По ее информации, 29 декабря прошло заседание нового правления союза кинематографистов Кыргызстана и было принято решение:

- выдвинуть создателей художественного фильма "Курманжан Датка " режиссера-постановщика Садыка Шер-Ниязов, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элина Абай кызы на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула;

- выдвинуть кинокартину "Завещание отца" (реж. Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу) на кинопремию "Ника" Российской академии кинематографических наук в номинации "Лучший фильм СНГ";

- провести Форум национальных кинематографии СНГ в Бишкеке в октябре 2017 году в честь 55-летия создания союза кинематографистов КР.