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Создателей и главных героинь фильма "Курманжан Датка" выдвинут на Госпремию имени Токтогула

Источник:
http://kabar.kg/science-and-cu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400444-ru.html

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Создателей и актеров фильма "Курманжан Датка" выдвинут на госпремию имени Токтогула

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30 декабря 2016, 10:02       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Создателей и главных героинь фильма "Курманжан Датка" выдвинут на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщила пресс-служба союза кинематографистов Кыргызстана.
По ее информации, 29 декабря прошло заседание нового правления союза кинематографистов Кыргызстана и было принято решение:
- выдвинуть создателей художественного фильма "Курманжан Датка " режиссера-постановщика Садыка Шер-Ниязов, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элина Абай кызы на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула;
- выдвинуть кинокартину "Завещание отца" (реж. Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу) на кинопремию "Ника" Российской академии кинематографических наук в номинации "Лучший фильм СНГ";
- провести Форум национальных кинематографии СНГ в Бишкеке в октябре 2017 году в честь 55-летия создания союза кинематографистов КР.

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