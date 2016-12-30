Уходящая администрация США ввела новые санкции против России

30 декабря 2016, 10:17 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Администрация действующего президента США Барака Обамы ввела в четверг новые санкции против России.

Эти меры коснулись, в частности, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официальное название - Главное управление) Генерального штаба, а также руководства ГРУ. Одновременно власти Соединенных Штатов объявили о высылке 35 российских дипломатов.

В заявлении для печати Обама заявил, что эти решения были приняты "в ответ на зловредную киберактивность России" и на "преследования" американских дипломатов в РФ. Он добавил, что это еще "не полная сумма" американских мер и что Вашингтон и впредь будет по своему усмотрению предпринимать различные шаги, часть которых "не будет предаваться огласке".

Санкции против силовиков и предполагаемых хакеров

Пока, согласно справке Минфина США, санкции против ГРУ введены за "злонамеренное манипулирование... информацией, целью или последствием которого явилось вмешательство в избирательные процессы 2016 года в США". Наряду со всей организацией в обновленные американские черные списки попали начальник спецслужбы Игорь Коробов, а также Владимир Алексеев, Игорь Костюков и Сергей Гизунов, представленные в качестве его заместителей.

О ФСБ кратко сказано, что она "помогала ГРУ в проведении описанной выше деятельности". В 2014 году американцы вводили санкции против генерал-полковника ФСБ Сергея Беседы. О персональных санкциях против других руководителей данной службы информации нет.

Новыми карательными мерами США затронуты и другие организации: ООО "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга, АНО "ПО КСИ" (представлено также, как "автономная НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных") и организация ЦОР из Москвы. Как утверждается, первая "помогала ГРУ в проведении технических разведывательных операций", вторая "обеспечивала сотрудникам ГРУ специализированную подготовку", третья "содействовала ГРУ в области технических исследований и развития".

Минфин США добавил в санкционный список двоих россиян - Алексея Белана и Евгения Богачева. Про Белана американцы пишут, что он "скомпрометировал компьютерные сети по меньшей мере трех крупных базирующихся в США компаний электронной торговли". Под угрозу якобы были поставлены "приблизительно 200 млн учетных записей по всему миру". Богачеву приписывается участие в создании "зловредной программы Zeus ("Зевс")" и "прямое участие в разработке и использовании вредоносного ПО Cryptolocker.

Предполагается, что активы попавших под санкции лиц будут заморожены, если их обнаружат в США.

Высылка дипломатов

Госдепартамент США со своей стороны объявил о высылке 35 российских дипломатов. По его словам, это стало его ведомственным вкладом во "всеобъемлющий ответ" действующей администрации "на вмешательство России в выборы в США и на систематическое преследование наших (американских - прим. ТАСС) дипломатов за рубежом, усилившееся за последние четыре года и особенно за последние 12 месяцев". Обама в своем заявлении также об этом упоминал, но называл высылаемых "оперативниками российской разведки".

Позже пресс-служба Белого дома в отдельной справке уточнила, что россиянам даются на отъезд "72 часа", то есть трое суток. Было упомянуто, что высылаются не только сотрудники посольства России в Вашингтоне, но и консульства РФ в Сан-Франциско.

Еще одной мерой стало лишение россиян в Вашингтоне и Нью-Йорке с сегодняшнего дня доступа на загородные посольские базы отдыха.

Оправдывая свои решения, внешнеполитическое ведомство США заявило, что они приняты "в ответ" на действия российской стороны. Оно перечисляло целый ряд претензий к России, включая "физические атаки и огласку по государственному телевидению (РФ) личных данных наших сотрудников, что подвергало их риску", придирки со стороны полиции, "вынужденное закрытие 28 американских уголков" для проведения культурных мероприятий в России, а также "блокирование попыток начать строительство нового, более безопасного Генконсульства (США) в Санкт-Петербурге".

Реакция Москвы

Реакция из Москвы последовала незамедлительно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США, которые являются проявлением непредсказуемой агрессии со стороны уходящей администрации Белого дома. По его словам, в Кремле также рассчитывают, что после смены власти в Вашингтоне "корявые шаги" кабинета Обамы будут исправлены и двум странам удастся выйти на нормализацию отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что уже сегодня последуют "официальные заявления, контрмеры и много всего".

Реакция Трампа

Быстро откликнулся на происходящее и избранный президент США Дональд Трамп. "Нашей стране пора двигаться вперед, к чему-то большему и лучшему, - отметил он в кратком заявлении для печати. - Тем не менее в интересах страны и нашего великого народа я встречусь на будущей неделе с лидерами разведывательного сообщества, чтобы получить последнюю информацию относительно фактов в данной ситуации".

До инаугурации Трампа остается три недели. И представители действующей администрации Обамы признают, что при желании новый президент может без труда отменить антироссийские санкции, хотя и не рекомендуют республиканцу это делать.

"Мы считаем, что это было бы нецелесообразно", - заявил представитель уходящей администрации, устроивший в четверг в режиме телеконференции брифинг для журналистов в качестве пропагандистского обеспечения принятых решений. "Гипотетически эти санкции можно обратить вспять, но в этом не особенно много смысла", - заверил другой чиновник. Брифинг проводился при условии, что имена и должности этих официальных лиц не будут разглашены.

Профильную помощницу Обамы Лизу Монако в четверг во время телеинтервью спросили, согласовывались ли антироссийские меры заранее со штабом Трампа. "Ранее сегодня высокопоставленному члену команды избранного президента было передано уведомление. Но нет, никаких заблаговременных консультаций не было", - ответила она.

Реакция прессы США

Введение против России новых карательных мер сразу стало главной темой для американской прессы. Авторы многих комментариев, судя по всему, во многом солидарны с озвученным Песковым мнением, что решения нынешней администрации призваны окончательно испортить "и без того лежащие на дне" отношения Москвы и Вашингтона, а также нанести удар по внешнеполитическим планам Трампа.

"Санкции были нацелены на то, чтобы ограничить свободу действий избранного президента Дональда Трампа, который постоянно выражал сомнения в том, что российское правительство имело отношение к взлому серверов Национального комитета Демократической партии или других политических институтов, - пишет газета NYT. - Теперь Трампу после вступления на пост президента предстоит принять решение, отменять ли санкции против российских разведывательных ведомств. Если он это сделает, то тем самым фактически отвергнет выводы собственной разведки".

"Объявление администрации Обамы о введении санкций было сделано за несколько недель до того, как администрация Трампа приступит к работе и сможет начать проводить более примирительный курс по отношению к Москве, - констатирует WSJ. Однако, полагает издание, любой шаг Трампа по отмене санкций "может вызвать ярость у республиканцев в Конгрессе, которые больше доверяют оценкам разведки и рассматривают Россию, как угрозу".

Неэффективная внешняя политика

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан считает новые антироссийские санкции наглядным примером ее "неэффективной внешней политики". Он подчеркнул это в заявлении для печати, хотя и указал, что, по сути, принятые решения представляются ему оправданными.

"Россия не разделяет интересов Америки, - утверждал законодатель, занимающий третий по значению пост в государственной иерархии США. - На самом деле она последовательно старается их подрывать, сея опасную нестабильность по всем миру".

"Хотя нынешние шаги администрации давно назрели, это подходящая концовка для восьмилетней провальной политики в отношениях с Россией, - продолжал Райан. - И она служит наглядным примером неэффективной внешней политики нынешней администрации, в результате которой Америка стала слабее в глазах всего мира".

Райан - республиканец, однопартиец избранного президента США Дональда Трампа, который через три недели будет приведен к присяге. От того, насколько слаженно они будут работать вместе, во многом зависит успех или неудача всей политики США в ближайшие годы.

Источник ИТАР-ТАСС