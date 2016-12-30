Сбылась мечта школьника, который хотел сфотографироваться с президентом А.Атамбаевым

30 декабря 2016, 10:28 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сбылась мечта второклассника Адамиса Эдилканова, пожелавшего сделать совместное фото с президентом Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщил личный фотограф главы государства Султан Досалиев на своей страничке в Faсebook.

По его словам, ученик 2 "Д" класса средней школы №38 Бишкека Адамис Эдилканов написал письмо на имя президента КР.

"Мой день рождения и день рождения президента в один день - 17 сентября. Каждый год, отмечая свой день рождения, я всем сообщаю об этом. И отмечая этот день, я всегда представляю как будто бы вместе с ним. Я горжусь этим. Дорогой Президент, если у вас будет возможность, не могли бы со мной встретиться и сфотографироваться. Я об этом мечтаю", - написал А.Эдилканов.

С.Досалиев добавил, что обычно дети обращаются к президенту с просьбой о подарках, а для маленького мальчика совместное фото с главой государства оказалось намного ценнее.