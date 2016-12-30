Фонд "Ыйман": "Важно знать Жусупа Баласагына, еще важнее изучать его произведение"

30 декабря 2016, 10:28 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. "Всем известно имя Жусупа Баласагына. Но не все читали его произведение "Кутадгу Билиг" ("Благодатное знание"). Мы должны отдать дань памяти великому мыслителю через чтение и популяризацию его книги, являющуюся неиссякаемым золотым источником, а то и океаном мудрости и духовного обогащения. "Благодатное знание" - это нравственность и поведенческая культура, это воспитание молодежи", - сказал председатель фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков, выступая на научно-практической конференции "Вопросы нравственности и воспитания в произведениях Жусупа Баласагына".

Как сообщили в фонде "Ыйман", в конференции, инициированной представителями духовенства, приняли участие представители аппарата Президента КР, Государственной комиссии по делам религии, Духовного управления мусульман Кыргызстана, Совета алымов, профессоры ВУЗов, ученые-теологи и историки, а также писатели. В ходе конференции состоялась дискуссия по спорным научным вопросам с участием ученых и священнослужителей.

Представитель аппарата Президента КР К.Абакиров рассказал о важности анализа поэмы Ж. Баласагына с точки зрения религии и науки одновременно. Историк, профессор Т. Чоротегин призывал нынешних священнослужителей последовать примеру Баласагына, который получил глубокое образование как в религии, так и по различным наукам. "В произведении Жусупа Баласагына использованы как научные, так и религиозные источники, поэтому он актуален и по сей день в качестве пищи для интеллектуального и духовного развития", - добавил он.

Известный богослов Чубак ажы Жалилов сделал доклад на тему "Переплетение науки, культуры и религии в мировоззрении мыслителя". Он предложил перевести книгу "Благодатное знание" не только в поэтической форме, но и прозаической, дабы повысить популярность и читабельность среди населения Кыргызстана.

Выступили также доктора теологических наук Самаган Мырзаибраимов и Бакыт Мырзараимов, историк Кыяс Молдокасымов, поэт Надырбек Алымбеков и др.

По итогам конференции было принято решение популяризовать книгу Ж. Баласагына среди населения, в первую очередь среди молодежи. "Мы будем делать все для того, чтобы максимально ознакомить наших сограждан с творчеством нашего великого земляка. Бог даст, организуем презентации его книги в регионах, проведем конкурсы по чтению книги, в рамках обучающих тренингов для имамов будем требовать от священнослужителей знание о "Благодатном знании" и др.", - отметил Н.Кадырбеков, рассказывая о планах Фонда "Ыйман" по популяризации книги Ж. Баласагына.