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За 2016 год выявлено 138 нарушений законности в отношении ЛОВЗ, наказано 91 должностное лицо - Генпрокуратура

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400440-ru.html

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30 декабря 2016, 10:32       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. За 2016 год выявлено 138 нарушений законности в отношении ЛОВЗ, наказано 91 должностное лицо. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры КР.
По их информации, надзор за исполнением законодательства о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) является одним из важных направлений деятельности органов прокуратуры.
В Кыргызстане в 2016 году насчитывается 172 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них более 28 тысяч - дети. Как показывает анализ, зачастую они сталкиваются с нарушениями своих прав. Органами прокуратуры республики за 2016 год в целях защиты прав и интересов таких категорий граждан проведены 103 проверки.
"В результате выявлено 138 нарушений законности, наказано 91 должностное лицо, возбуждено 2 уголовных дела. Наибольшее количество нарушений выявлено в сфере реализации права на труд ЛОВЗ. К государственным мерам, способствующим трудоустройству ЛОВЗ, можно отнести квотирование рабочих мест в количестве 5 процентов на всех предприятиях и организациях с численностью сотрудников более 20 человек", - сообщили в пресс-службе.
Также в Генпрокуратуре добавили, что инвалид 2 группы Ж.К. был уволен с грубым нарушением трудового законодательства с филиала ОАО "Северэлектро". По представлению прокуратуры Таласской области он принят на работу.
"Прокуратурой Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области в Управлении труда и социального развития района выявлен ряд нарушений закона КР "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья". Принятыми прокуратурой мерами 5 лиц с ограниченными возможностями здоровья были трудоустроены. Органами прокуратуры республики работа в данном направлении продолжается", - отметили в пресс-службе.

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