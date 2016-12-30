Создателей фильма "Курманджан датка" выдвинут на Госпремию имени Токтогула

30 декабря 2016, 10:19 Комментарии

Новое правление Союза кинематографистов Кыргызстана решило выдвинуть создателей фильма "Курманджан датка" на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщили в союзе.

По их данным, на заседании решено выдвинуть создателей художественного фильма "Курманджан датка" - режиссера-постановщика Садыка Шер-Нияза, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элину Абай кызы - на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула.

<ul> <li>Госпремия имени Токтогула присуждается за выдающиеся произведения в области литературы, музыки, кино, скульптуры и архитектуры, театра и изобразительного искусства, внесшие большой вклад в обогащение и сближение многонациональной культуры Кыргызстана. Госпремия вручается раз в три года.</li> </ul>