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Создателей фильма "Курманджан датка" выдвинут на Госпремию имени Токтогула

Источник:
http://24.kg/kultura/42603_soz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400439-ru.html

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Шамшиев: в год у нас снимают до 100 фильмов

30 декабря 2016, 10:19       Комментарии

Новое правление Союза кинематографистов Кыргызстана решило выдвинуть создателей фильма "Курманджан датка" на Госпремию имени Токтогула. Об этом сообщили в союзе.
По их данным, на заседании решено выдвинуть создателей художественного фильма "Курманджан датка" - режиссера-постановщика Садыка Шер-Нияза, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей Назиру Мамбетову и Элину Абай кызы - на Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула.
<ul> <li>Госпремия имени Токтогула присуждается за выдающиеся произведения в области литературы, музыки, кино, скульптуры и архитектуры, театра и изобразительного искусства, внесшие большой вклад в обогащение и сближение многонациональной культуры Кыргызстана. Госпремия вручается раз в три года.</li> </ul>

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