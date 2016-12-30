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Фильм "Завещание отца" выдвинут на российскую кинопремию "Ника"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352927_fi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400436-ru.html

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Создателей и главных героинь фильма "Курманжан Датка" выдвинут на Госпремию имени Токтогула

Создателей и актеров фильма "Курманжан Датка" выдвинут на госпремию имени Токтогула

30 декабря 2016, 10:04       Комментарии

Союз кинематографистов выдвинет фильм "Завещание отца" на российскую кинопремию "Ника". Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.
Вчера, 29 декабря, по итогам заседания Союза было принято решение представить фильм "Завещание отца" в номинации "Лучший фильм СНГ" кинопремии "Ника".
Также в Союзе решили выдвинуть создателей фильма "Курманжан Датка " - режиссера-постановщика Садыка Шер-Нияза, автора сценария Бакытбека Турдубаева, оператора-постановщика Мурата Алиева, исполнителей главных ролей - Назиру Мамбетову и Элину Абай кызы на государственную премию имени Токтогула.
Кроме того, в октябре 2017 года в Бишкеке пройдет Форум национальных кинематографий СНГ.
Напомним, ранее фильм "Завещание отца" уже получил главный приз "Золотой зенит" на международном кинофестивале в Монреале (Канада) и несколько других наград в международных кинофестивалях. Он вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но не смог попасть в шорт-лист.
Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.

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