"Завещание отца" выдвигают на "Нику", Шер-Нияза — на премию Токтогула

30 декабря 2016, 10:07 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Фильм "Завещание отца" выдвигают на премию "Ника", а депутата Жогорку Кенеша, режиссера-постановщика картины "Курманджан датка" Садыка Шер-Нияза и актрису Элину Абай кызы - на премию имени Токтогула, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов Кыргызстана.

29 декабря прошло заседание нового правления союза, на котором и приняли такое решение.

Также на премию имени Токтогула выдвигаются оператор-постановщик Мурат Алиев и актриса Назира Мамбетова, сыгравшая роль Курманджан датки в среднем возрасте.

Между тем лента "Завещание отца" заявлена на престижную кинопремию Российской академии кинематографических наук в номинации "Лучший фильм СНГ". Картину ранее номинировали на "Оскар", но фильм не попал в шорт-лист престижной кинопремии. Также принято решение провести форум национальных кинематографий Содружества в Бишкеке в октябре 2017 года в честь 55-летия создания Союза кинематографистов КР.

Государственная премия имени Токтогула вручается за вклад в многонациональную культуру страны.