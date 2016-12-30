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В Иссык-Кульской области ощущалось землетрясение, произошедшее накануне в КазахстанеВ Иссык-Кульской области ощущалось землетрясение, произошедшее накануне в КазахстанеФильм "Завещание отца" выдвинут на российскую кинопремию "Ника"Фильм "Завещание отца" выдвинут на российскую кинопремию "Ника"

"Завещание отца" выдвигают на "Нику", Шер-Нияза — на премию Токтогула

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/culture/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400435-ru.html

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Ипподром в Чолпон-Ате и мемориал "Уркун" стали обладателями премии "Уста"

30 декабря 2016, 10:07       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Фильм "Завещание отца" выдвигают на премию "Ника", а депутата Жогорку Кенеша, режиссера-постановщика картины "Курманджан датка" Садыка Шер-Нияза и актрису Элину Абай кызы - на премию имени Токтогула, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов Кыргызстана.
29 декабря прошло заседание нового правления союза, на котором и приняли такое решение.
Также на премию имени Токтогула выдвигаются оператор-постановщик Мурат Алиев и актриса Назира Мамбетова, сыгравшая роль Курманджан датки в среднем возрасте.
Между тем лента "Завещание отца" заявлена на престижную кинопремию Российской академии кинематографических наук в номинации "Лучший фильм СНГ". Картину ранее номинировали на "Оскар", но фильм не попал в шорт-лист престижной кинопремии. Также принято решение провести форум национальных кинематографий Содружества в Бишкеке в октябре 2017 года в честь 55-летия создания Союза кинематографистов КР.
Государственная премия имени Токтогула вручается за вклад в многонациональную культуру страны.

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