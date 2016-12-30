Мэр Бишкека поздравил детей столицы

30 декабря 2016, 9:40 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова прошло праздничное новогоднее представление для школьников Бишкека с участием мэра Албека Ибраимова, сообщили в столичном муниципалитете.

На празднике приняли участие более 1000 учащихся, приехали даже дети из Кочкорского района Нарынской области по программе обмена школьниками "Жаш карек", реализуемой мэрией города Бишкек.

Для детей артисты театра "Таберик" поставили красочный новогодний спектакль "Фабрика Деда Мороза" с героями Аяз Атой, Бабой Ягой, Уста бала, Королевой цветов, Нарциссом. Зрителям показали сказочное производство подарков для всех детей, а до начала спектакля более 40 аниматоров развлекали маленьких бишкекчан речевками, играми, загадками.

В этом году на новогоднюю елку мэра было выделено 4 млн. сомов.