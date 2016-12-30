Центр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспорта

30 декабря 2016, 9:53 Комментарии

В связи с празднованием Нового года завтра, 31 декабря, перекроют движение транспорта в центре Бишкека.

По данным столичной мэрии, это касается квадрата, ограниченного проспектом Чуй, бульваром Эркиндик, улицами Панфилова и Абдумомунова.

<ul> <li>Движение по улице Киевской (от бульвара Эркиндик до Панфилова) будет разрешено только общественному транспорту.</li> </ul> Мэрия убедительно просит горожан оставлять машины за пределами квадрата ограничения движения, так как зона празднования будет пешеходной, и отнестись с пониманием к мерам безопасности.