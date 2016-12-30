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Центр Бишкека 31 декабря закроют для движения транспорта

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42598_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400433-ru.html

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Мэр Бишкека поздравил детей столицы c наступающим Новым Годом

30 декабря 2016, 9:53       Комментарии

В связи с празднованием Нового года завтра, 31 декабря, перекроют движение транспорта в центре Бишкека.
По данным столичной мэрии, это касается квадрата, ограниченного проспектом Чуй, бульваром Эркиндик, улицами Панфилова и Абдумомунова.
<ul> <li>Движение по улице Киевской (от бульвара Эркиндик до Панфилова) будет разрешено только общественному транспорту.</li> </ul> Мэрия убедительно просит горожан оставлять машины за пределами квадрата ограничения движения, так как зона празднования будет пешеходной, и отнестись с пониманием к мерам безопасности.

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