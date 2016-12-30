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В Кыргызстане около сотни чиновников наказаны за нарушение прав ЛОВЗ

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42599_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400432-ru.html

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30 декабря 2016, 10:00       Комментарии

Генеральная прокуратура Кыргызстана выявила 138 нарушений прав граждан с ограниченными возможностями, наказано 91 должностное лицо, возбуждено два уголовных дела. Об этом сообщили в главном надзорном органе страны.
По их данным, наибольшее количество нарушений выявлено в сфере реализации права на труд: ЛОВЗ не берут на работу или необоснованно увольняют.
В прокуратуре добавили, что к государственным мерам, способствующим трудоустройству ЛОВЗ, можно отнести квотирование рабочих мест - 5 процентов на всех предприятиях и организациях с численностью более 20 сотрудников.
По официальным данным, в республике в настоящее время насчитывается 172 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них более 28 тысяч - дети.
Ранее депутат парламента Дастан Бекешев предложил брать в штат каждого министерства и ведомства на постоянной основе по одному гражданину с ограниченными возможностями здоровья.

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