В газете "Эркин-Тоо" опубликовали текст новой Конституции

30 декабря 2016, 10:03 Комментарии

Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в сегодняшнем номере газеты "Эркин-Тоо".

Новая редакция Основного закона страны вступит в силу 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения статей 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017-го.

Президент Алмазбек Атамбаев 28 декабря подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики".

Референдум по внесению изменений в Конституцию республики состоялся 11 декабря 2016 года. По данным Центризбиркома, 79,63 процента принявших участие в голосовании избирателей поддержали предложенные поправки в Основной закон.