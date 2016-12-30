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В газете "Эркин-Тоо" опубликовали текст новой Конституции

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42600_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400431-ru.html

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До 29 января обнародуют новый текст Конституции Кыргызстана

30 декабря 2016, 10:03       Комментарии

Текст новой Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 декабря, опубликовали в сегодняшнем номере газеты "Эркин-Тоо".
Новая редакция Основного закона страны вступит в силу 15 января 2017 года. Исключение составляют изменения статей 70, 72, 75, 81 и 87, которые вступят в силу 1 декабря 2017-го.
Президент Алмазбек Атамбаев 28 декабря подписал закон "О внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики".
Референдум по внесению изменений в Конституцию республики состоялся 11 декабря 2016 года. По данным Центризбиркома, 79,63 процента принявших участие в голосовании избирателей поддержали предложенные поправки в Основной закон.

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